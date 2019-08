Ufficiale: Oxlade-Chamberlain ha rinnovato con il Liverpool

Il Liverpool, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo di Oxlade-Chamberlain. Il duttile centrocampista, appena rientrato dopo un lunghissimo stop per infortunio, resterà a lungo con i Reds che, almeno per il momento, non hanno specificato la durata del nuovo contratto.

Foto: Liverpool Twitter