Ufficiale: Oulai nuovo giocatore della Fiorentina

19/07/2026 | 21:05:16

La Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Christ Ravynel Inao Oulai, centrocampista ivoriano classe 2006 proveniente dal Trabzonspor. Una trattativa complessa, che ha vissuto momenti complicati e che ha portato alla definizione per circa 30 milioni più una percentuale da eventuale futura vendita. Un altro colpo di qualità, dopo quello di Atta dall’Udinese, che alza il tasso del centrocampo affidato a Fabio Grosso.

Il comunicato:

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christ Ravynel Inao Oulai dal Trabzonspor Kulubu.

Oulai, nato a Yopougon (Costa D’Avorio) il 6 aprile 2006, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Trabzonspor, anche la maglia del Bastia in Francia.

Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Turchia, ha collezionato 31 presenze tra Campionato e Coppa di Turchia segnando 2 gol e fornendo 4 assist e vincendo la Coppa di Turchia. Oulai, nonostante la giovane età, ha già indossato in 13 occasioni la maglia della Nazionale maggiore della Costa D’Avorio ed è stato uno dei protagonisti con la sua Nazionale durante i Mondiali dove ha disputato da titolare tutte le partite.

Foto: facebook Fiorentina