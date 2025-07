Ufficiale: Ostigard nuovo giocatore del Genoa

29/07/2025 | 20:36:06

Il Genoa annuncia il ritorno di Ostigard con un comunicato ufficiale: “Leo Skiri Ostigard è un giocatore del Genoa. Il difensore nato a Andalsnes il 28 novembre 1999 arriva in prestito dal Rennes, con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In Serie A Enilive ha vestito i colori rossoblù già nella stagione ‘21/22, vincendo in seguito uno scudetto con il Napoli. Con la Nazionale maggiore norvegese vanta 31 presenze e un gol. A livello professionistico ha all’attivo oltre 200 presenze e 14 reti con i club di appartenenza. Bentornato a Genova, Leo!”