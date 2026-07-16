Ufficiale: Ospitaletto, arriva Ferrante dal Napoli

16/07/2026 | 17:25:15

L’Ospitaletto ha annunciato di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Napoli, il diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 2006 Mathias Ferrante.

Ecco il comunicato:

“L’Ospitaletto Franciacorta comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Napoli, le prestazioni sportive del portiere Mathias Ferrante.

Classe 2006, Ferrante arriva in arancioblù dopo un percorso di crescita che lo ha visto mettersi in evidenza nella stagione 2024/2025 con la Novaromentin, in Serie D. Con la formazione piemontese ha collezionato 39 presenze complessive tra campionato, playoff e Coppa Italia, mantenendo la porta inviolata in 19 occasioni e subendo 28 reti. Nell’estate del 2025 il trasferimento al Napoli, dove ha ricoperto il ruolo di terzo portiere della prima squadra e disputato 13 gare con la formazione Primavera. Con i suoi 202 centimetri di altezza, Ferrante è già a disposizione di mister Andrea Quaresmini e del suo staff e ha iniziato il lavoro con i nuovi compagni di squadra.

«Seguivo Mathias fin dal suo esordio in Serie D con la Novaromentin. È un portiere dalle grandi potenzialità e sono convinto che a Ospitaletto possa trovare l’ambiente ideale per continuare il suo percorso di crescita», ha dichiarato il direttore sportivo Paolo Musso.

«L’impatto con lo staff e con i compagni è stato davvero positivo. Voglio aiutare la squadra a vincere il maggior numero di partite possibile. Per me è un piacere e un onore essere a Ospitaletto: è una società ambiziosa e in continua crescita. Non vedo l’ora di dare il mio contributo e di mettere tutto me stesso al servizio della squadra», ha commento Mathias Ferrante”.

Foto: sito Ospitaletto