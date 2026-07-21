Ufficiale: Ospina vola in Messico e firma per l’Atlante

21/07/2026 | 15:13:37

David Ospina, primatista per presenze nella storia della Nazionale colombiana, lascia l’Atlético Nacional dopo due stagioni e vola in Messico alla volta dell’Atlante. Il portiere ex Nizza, Arsenal e Napoli tra le altre, a quasi 38 anni, da compiere il prossimo 31 agosto, non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il club milita nella Liga de Expansion MX, competizione fondata nel 2020 per sopperire alla grave crisi economica del calcio messicano.

Foto: X Atlante