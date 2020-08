L’Osasuna, attraverso una nota sui social, ha comunicato di aver trovato l’accordo con Facundo Roncaglia per il rinnovo di contratto almeno per la prossima stagione.

OFFICIAL STATEMENT | #Osasuna renews Roncaglia for next season. pic.twitter.com/tO2vi1Jk09

