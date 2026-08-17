Ufficiale: Ortega lascia il Real Madrid, è un nuovo giocatore dello Strasburgo

17/08/2026 | 12:05:59

Lo Strasburgo ha annunciato l’arrivo di Ortega dal Real Madrid, il comunicato: “Il Racing Club de Strasbourg Alsace è lieto di annunciare l’arrivo di Jacobo Ortega. L’attaccante spagnolo ha firmato con il Racing fino al 2031. Nato nel 2006 a Madrid, Jacobo Ortega è un prodotto puro del settore giovanile del Real Madrid, a cui si è unito nel 2022. Dopo aver militato in tutte le squadre giovanili del club, l’attaccante alto 1,90 m si è messo in luce durante la stagione 2025-2026, giocando per il Castilla. Con 18 gol segnati durante la stagione 2025-2026, l’attaccante spagnolo si è affermato all’interno della squadra, diventando addirittura un giocatore chiave nella vittoriosa campagna della Youth League, segnando nella finale contro il Club Bruges. L’intero club gli dà il benvenuto”.

foto x strasburgo