Ufficiale: Orsolini rinnova con il Bologna fino al 2031
20/08/2026 | 14:09:58
Rinnovo atteso in casa Bologna e finalmente ufficiale. Riccardo Orsolini firma con il club emiliano fino al 2031.
La nota: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031″.
He’s Rossoblù through and through ❤️
Orso and Bologna, a story continues ✍️#WeAreOne pic.twitter.com/h5BRPpTAF8
— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) August 20, 2026
Foto: X Bologna