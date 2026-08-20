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Ufficiale: Orsolini rinnova con il Bologna fino al 2031

20/08/2026 | 14:09:58

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Rinnovo atteso in casa Bologna e finalmente ufficiale. Riccardo Orsolini firma con il club emiliano fino al 2031.
La nota: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Riccardo Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2031″.

Foto: X Bologna