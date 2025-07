Ufficiale: Orkun Kökçü è un nuovo calciatore del Besiktas

13/07/2025 | 18:37:13

Orkun Kokcu è un nuovo calciatore del Besiktas. Ecco l’annuncio: Il Beşiktaş ha ufficializzato l’arrivo di Orkun Kökçü con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Benfica, comunicando l’accordo alla piattaforma finanziaria pubblica turca (KAP). Il trasferimento per la stagione 2025-2026 non comporterà alcun costo di prestito per il club turco. Tuttavia, se verranno soddisfatte le condizioni contrattuali previste, l’operazione diventerà un acquisto a titolo definitivo: il Beşiktaş dovrà corrispondere al Benfica una cifra complessiva di 25 milioni di euro, da versare in rate distribuite fino al 2030. Inoltre, il centrocampista turco percepirà un ingaggio annuale garantito di 5 milioni di euro per ciascuna delle stagioni comprese tra il 2025/26 e il 2029/30. L’importo sarà pagato in lire turche, convertito secondo il tasso di cambio ufficiale EUR/TRY stabilito dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) al momento del pagamento. L’acquisto di Kökçü rappresenta un investimento di rilievo per il Beşiktaş, che punta a inserirlo stabilmente nel proprio progetto tecnico a medio-lungo termine.

Foto: insta besiktas