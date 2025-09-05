Ufficiale: Oriol Romeu e il Barcellona si separano

05/09/2025 | 19:40:46

Oriol Romeu lascia il Barcellona, il club catalano ha annunciato la separazione dal centrocampista: “Il club desidera ringraziare Romeu per la sua professionalità, il suo impegno e la dedizione dimostrata durante gli anni al servizio del Barça, augurandogli il meglio per il futuro. Oriol Romeu è tornato al Barcellona dal Girona per la stagione 2023/24. Questo significa che il centrocampista ha indossato nuovamente la maglia blaugrana dopo aver lasciato La Masia nella stagione 2010/11. È entrato a far parte del Club nel 2004 e ha militato nelle categorie giovanili fino al suo debutto sotto la guida di Pep Guardiola. Un’ottima stagione 2022/23 per il Girona ha sancito il suo ritorno al Barcellona, ​​iniziato molto bene come titolare a centrocampo per le prime partite della stagione 2023/24 sotto la guida di Xavi Hernández. Tuttavia, il suo tempo in campo è diminuito in parte a causa di un infortunio al ginocchio, sebbene abbia finito per giocare 37 partite, 17 da titolare, per un totale di 1435 minuti in blaugrana. Questo ha spianato la strada al ritorno al Girona, dove ha giocato titolare 21 delle 31 partite che ha poi disputato”.

FOTO: Sito Barcellona