Ufficiale: Origi al Milan, il comunicato del club

Nel corso della mattinata era arrivata l’ufficialità dal sito della Lega. Tutto fatto per Divock Origi al Milan. Il belga si lega al club rossonero per i prossimi quattro anni. Ora c’è anche l’annuncio del club. “AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato il calciatore Divock Origi. L’attaccante belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026″.

