Ufficiale: Onuachu torna al Trabzonspor

27/06/2025 | 12:15:54

Il Trabzonspor ha annunciato ufficialmente il ritorno di Paul Onuachu, centravanti nigeriano che aveva già vestito la maglia del club nella stagione 2023/24 in prestito. L’accordo con il Southampton è stato raggiunto, le prime parole dell’attaccante: “Mi siete mancati. So che anche io vi sono mancato. Sono tornato, più forte, più pronto, con più voglia di segnare. Abbiamo ancora qualcosa da fare. Bize her yer Trabzon”.

FOTO: X Trabzonspor