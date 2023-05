Ufficiale: Oniewu nuovo vice direttore della Federcalcio degli Stati Uniti

Oguchi Onyewu, difensore americano, meteora del Milan, (noto per una rissa con Ibrahimovic) è il nuovo vicepresidente sportivo della Federcalcio statunitense.

Queste le sue parole al sito ufficiale: “A 40 anni ha maturato una vasta esperienza come giocatore e dirigente sportivo per 25 anni. In questo nuovo ruolo lavorerà a stretto contatto con il direttore sportivo Matt Crocker nel sostenere tutte le iniziative sportive all’interno della Federazione Onyewu svolgerà anche un ruolo di primo piano nella gestione delle relazioni con club e leghe negli Stati Uniti e in tutto il mondo, oltre a rafforzare le relazioni con altre parti interessate”.

Foto: Instagram personale