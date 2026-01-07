Ufficiale: O’Neil nuovo allenatore dello Strasburgo

07/01/2026 | 11:20:44

Lo Strasburgo annuncia che O’Neil è il nuovo allenatore dopo l’addio di Rosenior. “Il Racing Club de Strasbourg Alsace annuncia la nomina di Gary O’Neil ad allenatore della prima squadra. A 42 anni, Gary O’Neil vanta una vasta esperienza nel calcio di alto livello. L’ex centrocampista offensivo ha giocato oltre 500 partite professionistiche in Inghilterra. Da allenatore, ha diretto 88 partite di Premier League, prima con il Bournemouth e poi con il Wolverhampton. Gary O’Neil guiderà la sua prima seduta di allenamento questo giovedì e sarà sulla panchina del Racing questo sabato per la trasferta di Coppa di Francia contro l’Avranches. “Sono orgoglioso di unirmi a questo incredibile club e non vedo l’ora di iniziare. Il Racing ha una storia unica, una passione straordinaria, una grande resilienza e, naturalmente, tifosi fedeli che vogliono vedere questa squadra giocare un calcio avvincente e avere successo. Abbiamo una rosa di alta qualità e obiettivi chiari e ambiziosi per la stagione. La mia priorità è lavorare sodo con la squadra e dare tutto per il successo del club.”Gary O’Neil, allenatore del Racing Club de Strasbourg Alsace. “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Gary O’Neil al Racing. È un allenatore esigente e stimato, con un approccio moderno al calcio che si adatta perfettamente al nostro progetto sportivo.” Marc Keller, Presidente del Racing Club de Strasbourg Alsace”.

foto x strasburgo