Ufficiale: Onana torna in prestito al Trabzonspor

03/07/2026 | 16:19:55

Il Manchester United comunica il ritorno in prestito in Turchia di Onana, che vestirà ancora la maglia del Trabzonspor. Ecco le parole del club inglese: “Il portiere del Manchester United Andre Onana si è unito al Trabzonspor in prestito per la stagione 2026/27, soggetto a autorizzazione e registrazione internazionale. Segna un ritorno al Papara Park per l’internazionale camerunese. Onana ha collezionato 40 presenze mentre era in prestito nella Super Lig la scorsa stagione, aiutandoli a chiudere terzi in campionato e a vincere la Coppa di Turchia. Onana ha firmato con i Reds nell’estate del 2023 e ha collezionato 102 presenze. Tutti allo United augurano a Andre buona fortuna per la campagna che ci aspetta”.

Foto: Instagram Onana