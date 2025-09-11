Ufficiale: Onana riparte dal Trabzonspor

11/09/2025 | 22:03:02

Andrè Onana riparte dal Trabzonspor, è ufficiale. Le prime parole del portiere al sito ufficiale dei turchi: “Sono appena arrivato e posso dire di essere molto felice. Sto iniziando un nuovo progetto, una nuova avventura per me, e sono molto felice di essere qui. È una sensazione molto gratificante sentire così tanto amore dalle persone che ti circondano, ti fanno sentire a casa fin dal primo momento. Voglio iniziare a lavorare e ricambiare quell’amore, rendendoli felici sul campo”. Questo il comunicato dei turchi: “È stato raggiunto un accordo con il Manchester United per il trasferimento temporaneo e gratuito del calciatore professionista Andre Onana al nostro club per la stagione calcistica 2025-2026”.

FOTO: X Trabzonspor