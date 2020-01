Ufficiale: Omeonga si trasferisce dal Genoa all’Hibernian

Stephane Omeonga non è più un giocatore del Genoa. Il centrocampista, classe 1996, si trasferisce nel campionato scozzese, all’Hibernian, dopo aver disputato la prima parte di stagione in prestito al Cercle Bruges. Come si legge sul sito dei biancoverdi, “L’Hibernian è lieto di confermare la firma del prestito di Stephane Omeonga. Il centrocampista, diventato un vero idolo dei fan, ha trovato un accordo fino alla fine della stagione con il Genoa“.

Omeonga ha così commentato il trasferimento: “Sono davvero felice di essere tornato all’Hibernian. Sembra di essere a casa. Quando me ne sono andato mi è sembrato di lasciare delle cose in sospeso, e l’ho detto in quel momento. Non appena ho sentito che c’era una possibilità per me di tornare, ho colto al volo l’occasione. È un club speciale. Mi sono tenuto in contatto con lo staff, i giocatori e ho seguito le partite”.

Foto: sito Hibernian