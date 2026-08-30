Ufficiale: Ollie Watkins è un nuovo calciatore dell’Al Hilal

30/08/2026 | 19:01:01

L’Al Hilal ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Aston Villa il diritto alle prestazioni sportive di Ollie Watkins.

Ecco il comunicato:

“Il consiglio di amministrazione dell’Al-Hilal Club Company, presieduto da Sua Altezza il Principe Nawaf bin Saad, ha finalizzato l’ingaggio dell’attaccante inglese Ollie Watkins dall’Aston Villa, che rappresenterà la prima squadra di calcio dell’Al-Hilal per tre anni. La cerimonia di firma si è svolta oggi, domenica sera, presso l’Almajdiah Sport Hub.

Il consiglio di amministrazione ha espresso il proprio apprezzamento a Sua Altezza Reale il Principe Alwaleed bin Talal per aver sponsorizzato il trasferimento di Ollie Watkins all’Al-Hilal. Ha inoltre manifestato la propria sincera gratitudine a Sua Altezza per il costante sostegno al club, per il suo continuo contributo al suo progresso, per gli sforzi profusi per accrescerne la competitività e per la dedizione nel realizzare le aspirazioni dei tifosi.

Watkins, 30 anni, ha iniziato la sua carriera professionistica con l’Exeter City prima di trasferirsi al Brentford, dove ha giocato fino al 2020. Durante la sua permanenza al Brentford, ha vinto il premio di miglior giocatore della Championship inglese prima di trasferirsi all’Aston Villa nello stesso anno.

Durante la sua permanenza all’Aston Villa, Watkins ha partecipato a competizioni nazionali ed europee, contribuendo alla vittoria dell’Europa League nella stagione 2025/26 e conquistando così il suo primo trofeo da professionista.

A livello internazionale, Watkins ha esordito con la nazionale inglese nel 2021, rappresentandola in numerose occasioni, in particolare agli Europei UEFA 2024 e ai Mondiali FIFA 2026. Ha collezionato 24 presenze con l’Inghilterra, segnando sette gol.

Watkins dovrebbe unirsi all’allenamento dell’Al-Hilal questa sera in preparazione della partita contro l’Al-Ahli di martedì prossimo nella Roshn Saudi League”.

Foto: sito Al Hilal