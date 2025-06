Ufficiale: Ole Werner è il nuovo allenatore del Lipsia

24/06/2025 | 13:56:27

Il Lipsia sceglie Ole Werner come nuovo allenatore. Il tecnico tedesco di 37 anni, recentemente lasciato il Werder Brema, ha firmato un contratto fino al 2027 per guidare la squadra sassone, una delle panchine di maggiore rilievo in Bundesliga. Marcel Schäfer, direttore sportivo del Lipsia, ha definito Werner “un tecnico giovane e ambizioso, con una filosofia di gioco chiara che punta su possesso palla strutturato, transizioni rapide e pressing aggressivo”. Schäfer ha aggiunto di essere convinto che Werner sia pronto per questa nuova sfida e di voler avviare con lui un nuovo ciclo di crescita. Il neoallenatore ha mostrato grande entusiasmo per il nuovo incarico: “Il Lipsia incarna un calcio offensivo e coraggioso, in un contesto professionale e ambizioso. Fin dai primi colloqui abbiamo condiviso la stessa visione, e non vedo l’ora di iniziare questa avventura”.

Foto: insta Lipsia