Ufficiale: Olbia, Van der Want rinnova fino al 2021

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l’Olbia “rende noto di aver formalizzato l’intesa raggiunta con il giocatore Maarten Van der Want per il rinnovo del contratto. L’accordo avrà durata biennale e sarà valido al 30 giugno 2021. Arrivato in Sardegna nell’estate 2015 dopo l’esperienza all’Entella nel campionato Primavera, Van der Want ha disputato in carriera con l’Olbia 35 presenze tra i campionati di Serie D e Serie C e la Coppa Italia di Serie C. La stagione alle porte, targata 2019/2020, sarà così la sua quinta consecutiva in maglia bianca”.

Foto: sito ufficiale Olbia