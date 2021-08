Ufficiale: Olbia, risoluzione contrattuale per Cocco e Dalla Bernardina

Con due note sul proprio sito ufficiale, l’Olbia ha reso noto di aver raggiunto un’intesa con i giocatori Andrea Cocco e Gabriele Dalla Bernardina per la rescissione consensuale dei rispettivi contratti. Ecco le note:

Su Cocco

“La Società rende noto di aver raggiunto un’intesa con il giocatore Andrea Cocco per la rescissione consensuale del contratto.

Il Club ringrazia il giocatore per la professionalità dimostrata e per l’impegno profuso con la maglia bianca augurandogli al contempo le migliori fortune per il prosieguo di carriera”.

Su Dalla Bernardina

“La Società rende noto di aver raggiunto un’intesa con il giocatore Gabriele Dalla Bernardina per la rescissione consensuale del contratto.

Il Club ringrazia il giocatore per la serietà e l’impegno dimostrati nel corso dell’esperienza e gli augura il migliore in bocca al lupo per una prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni professionali”.

Foto: Instagram Olbia