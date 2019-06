Ufficiale: Olbia, primo contratto da professionista per Mastino

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, l’Olbia ha annunciato che “il giocatore Andrea Mastino ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista. L’accordo, di durata annuale, sarà valido sino al 30 giugno 2020. Nato a Carbonia il 2 settembre 1999, il terzino è arrivato all’Olbia la scorsa estate svolgendo con i bianchi tutto il ritiro estivo prima di trasferirsi in prestito al Gavorrano dove ha collezionato 32 presenze e 1 rete arrivando a disputare i playoff di Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, Mastino ha fatto il proprio esordio in carriera nella stagione 2017/18 quando, sempre in Serie D in forza al Real Forte Querceta, ha raccolto 33 presenze e siglato 1 rete. Dopo due anni di esperienza in quarta serie da protagonista, arriva quindi per Mastino l’occasione nei professionisti con la maglia bianca. Bentornato e in bocca al lupo, Andrea!”.

Foto: sito ufficiale Olbia