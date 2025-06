Ufficiale: Olbia, Lucas Gatti è il nuovo allenatore

04/06/2025 | 21:37:56

La società sportiva Olbia calcio 1905 ha presentato questo pomeriggio il nuovo allenatore, mister Lucas Gatti, e il progetto per l’imminente stagione calcistica, a cominciare da rosa e ritiro. Fanno poi seguito, ai canali ufficiali del club, le parole dell’allenatore: “Sono molto felice di tornare dopo un anno molto difficile a livello personale. E ci tengo a scusarmi ancora una volta con tutti per come, a novembre scorso, ho dovuto lasciare Olbia e la squadra, ma purtroppo la situazione in famiglia non mi permetteva fare diversamente. Adesso si guarda avanti con tutta la forza per riprendere il lavoro cominciato l’anno scorso con un gruppo di giocatori in cui credo tanto. Ringrazio la società per la fiducia che hanno in me e anche Zé Maria per aver aiutato i giocatori a portare la nave in porto sicuro”.

Foto: logo Olbia