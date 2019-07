Ufficiale: Olbia, dal Cagliari arriva Doratiotto. Contratto biennale

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, l’Olbia annuncia l’arrivo a titolo definitivo di Riccardo Doratiotto dal Cagliari. Il classe 1999, inoltre, ha firmato un contratto biennale con il club.

“La Società rende noto di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Riccardo Doratiotto. L’attaccante ha sottoscritto con il club bianco un accordo di durata biennale valido sino al 30 giugno 2021.

Nato a Cagliari il 7 giugno 1999, Doratiotto è cresciuto calcisticamente nel Cagliari, società presso la quale ha svolto tutta la trafila del settore giovanile arrivando a totalizzare, in quattro anni, 60 presenze e 19 reti nel campionato Primavera, queste ultime ripartite pressoché equamente nell’ultimo biennio: 10 marcature nella stagione 2017/18 culminata con la promozione in Primavera 1 e 9 marcature nella stagione 2018/19 nel corso della quale la squadra rossoblù ha sfiorato l’accesso ai playoff.

Nell’ultima stagione, il giocatore ha inoltre messo a referto il proprio esordio dal primo minuto in Serie A in occasione della partita Sampdoria-Cagliari dello scorso 24 febbraio.

A Riccardo va un grosso in bocca al lupo per l’inizio della sua nuova avventura in maglia bianca!”

Foto: Sito ufficiale Olbia