Ufficiale: Ola Aina rinnova fino al 2028 con il Nottingham Forest

07/07/2025 | 12:59:04

Il Nottingham Forest ha annunciato che Ola Aina ha firmato un nuovo contratto, prolungando il suo soggiorno al club fino all’estate del 2028. L’esterno ex Torino ha commentato così la notizia del prolungamento: “Sono al settimo cielo, non vedo l’ora di continuare questo viaggio con il Club. Fin dal mio arrivo mi è sempre sembrato come essere a casa e sono felice di essere qui. Ora il mio obiettivo è prepararmi al meglio per la nuova stagione e tornare a lavorare”.

FOTO: X Ola Aina