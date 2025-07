Ufficiale: Okoro rinnova con il Venezia

12/07/2025 | 17:31:58

Okoro sigla il rinnovo di contratto con il Venezia, c’è anche l’annuncio del club: “Il Venezia FC comunica che l’attaccante Alvin Okoro ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo in favore del club arancioneroverde per ulteriori due anni. Classe 2005, Okoro è approdato in arancioneroverde nella stagione 2022/23, distinguendosi con la formazione Primavera con 20 gol e 3 assist in 61 presenze. Nella stagione 2024/25 ha giocato in prestito alla Vis Pesaro, collezionando 36 presenze, 6 reti e 4 assist tra campionato e coppa”.

Foto: sito Venezia