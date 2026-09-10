Ufficiale, Okafor si ritira a sorpresa dalla Nazionale svizzera: “Trattato male dal CT Yakin, le promesse non sono state mantenute”

10/09/2026 | 14:07:40

Noah Okafor, attaccante svizzero ex Milan e oggi al Leeds, ha annunciato di essersi temporaneamente ritirato dalla Nazionale svizzera a causa di rapporti non idilliaci con l’attuale CT Murat Yakin.

La lettera di Okafor: “Cari tifosi

Queste righe sono le più difficili che io abbia mai scritto nella mia carriera finora. Dopo attenta riflessione, ho deciso di ritirarmi a tempo indeterminato dalla Nazionale svizzera.

Questa decisione è estremamente difficile per me, ma voglio e devo dirla ora. Non c’è mai stato niente di più grande per me che giocare per la Svizzera. Ogni volta che ho indossato questa maglia, ho cercato di lasciare il mio cuore in campo. Avrei voluto giocare per la Svizzera anche in futuro e dare tutto per il nostro Paese.

Ma nelle circostanze attuali non ce la faccio più.

Per me è importante chiarire una cosa: questa decisione non ha nulla a che fare con i minuti giocati. So che in passato non ho sempre fatto tutto giusto. I giovani giocatori commettono errori e per questo mi sono scusato. Ma ora la situazione è diversa. Anche ai Mondiali ho sempre accettato fasi difficili e mi sono sempre messo al servizio della squadra. È stato un grande onore per me essere lì al Mondiale per il mio Paese.

Ho creduto a lungo che la situazione sarebbe cambiata. Un anno dopo l’Europeo, Murat Yakin insieme a membri dello staff tecnico è venuto extra da me in Inghilterra per avere un colloquio chiarificatore. È stata una conversazione molto rispettosa e bella. Abbiamo potuto guardare avanti e chiarire i malintesi. Gliene sono stato grato.

Proprio per questo sono andato al Mondiale con buone sensazioni, pieno di motivazione e con la ferma volontà di dare tutto per la squadra e per la Svizzera.

Tanto più deludente è stato per me quello che ho vissuto lì. Non perché ho giocato poco, ma per il modo in cui sono stato trattato. Per me è stato il periodo più difficile della mia carriera finora.

Una cosa sia chiara: so che ora alcuni penseranno di nuovo: “Ah, Okafor di nuovo, è solo offeso perché ha giocato poco”. Ma ancora una volta: la mia decisione non ha nulla a che fare con i miei minuti di gioco. Sono andato al torneo per supportare la mia squadra al meglio. In campo e fuori.

Sono successe cose che mi hanno colpito profondamente. La fiducia è stata ferita. Le promesse non sono state mantenute. E quando ho potuto giocare contro l’Algeria, anche per piccoli errori, lontano dalla nostra porta, si è reagito in un modo che mi ha ferito profondamente.

Nelle settimane successive ci ho riflettuto molto e ho deciso per me che non voglio più giocare per la Nazionale sotto l’attuale allenatore. Murat Yakin fa un lavoro fantastico e ha ottenuto risultati storici con la Svizzera. Il successo dà ragione a lui e al suo lavoro. E naturalmente non voglio un trattamento speciale da parte sua. Solo rispetto e fiducia reciproci, ma questa base non la vedo per i prossimi anni.

Auguro di cuore solo il meglio alla squadra. Sono felice per ogni successo del team e penso che abbiamo ottenuto grandi cose al Mondiale. Molti dei miei compagni di squadra sono amici e continuerò a tifare per loro e a sostenerli.

Sono grato alla Svizzera per tutto quello che ho potuto vivere. Giocare per questo Paese è stato e rimane qualcosa di molto speciale. Credetemi: ogni volta che sono stato in campo, ho lasciato il mio cuore per questa maglia.

A presto

Noah”

Foto: Instagram Okafor