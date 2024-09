Ufficiale: OFI Creta, ecco Salcedo a titolo temporaneo dall’Inter

Proseguirà in Grecia la carriera di Eddie Salcedo, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Inter. In scadenza di contratto con la società nerazzurra, l’ex Lecco ha scelto la terra ellenica per continuare la propria carriera e ha firmato oggi con l’Ofi Creta: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Eddie Anthony Salcedo Mora all’OFI Crete FC. L’attaccante classe 2001 si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025”

Foto: Instagram Ofi Creta