Il Bayern Monaco saluta il terzino Alvaro Odriozola che, dopo sei mesi di prestito, torna al Real Madrid. Odriozola si aggiunge a Philippe Coutinho che, non essendo stato riscattato dai bavaresi, ha fatto ritorno al Barcellona.

Thanks and all the best, @alvaroodriozola! 🤜🤛#FCBayern #MiaSanMia

— CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@FCBayernEN) September 3, 2020