Ufficiale: Odegaard passa a titolo definitivo all’Arsenal

Arrivato al Real Madrid nel 2014 quando aveva appena compiuto 16 anni, Martin Odegaard è cresciuto in Spagna ma anche in tutta Europa avendo giocato in prestito in diversi club. Non ha mai avuto l’opportunità di esprimersi tra le fila dei Blancos. Per questa ragione, dopo aver militato lo scorso anno all’Arsenal, il giocatore ha deciso di ritornarci ma questa volta a titolo definitivo. Ecco l’annuncio del club inglese che ha comunicato l’ingaggio del giocatore del Real. “Martin Odegaard si è unito a noi in un trasferimento permanente dal Real Madrid. Martin indosserà la nostra maglia numero 8. Tutti all’Arsenal danno il benvenuto a Martin nel club. Il trasferimento è soggetto al completamento dei processi normativi e dei requisiti per il visto. Martin non sarà disponibile per la partita di domenica con il Chelsea e attendiamo l’autorizzazione per il visto prima che sia disponibile”.

Back with us 😍 ✍️ Welcome, Martin — Arsenal (@Arsenal) August 20, 2021

Foto: Sito Arsenal