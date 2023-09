Ufficiale: Odegaard ha rinnovato con l’Arsenal

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, con tutte le foto del caso pubblicate invece sui canali social del club, l’Arsenal ha annunciato il rinnovo del capitano Martin Odegaard fino al 2028. Queste le parole dell’asso norvegese ai canali ufficiali del club: “Firmare un nuovo contratto è stata una decisione davvero facile per me, quello che stiamo facendo in questo momento come club è speciale e voglio farne parte“.

Foto: Arsenal Twitter