Martin Odegaard è un nuovo giocatore dell’Arsenal. Lo rende noto il club londinese attraverso i suoi canali ufficiali. Il norvegese arriva in prestito dal Real Madrid e resterà con i Gunners fino al termine della stagione e ha scelto il numero 11.

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴

— Arsenal (@Arsenal) January 27, 2021