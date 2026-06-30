Ufficiale: Oddo lascia il Milan Futuro

30/06/2026 | 17:39:18

Il Milan ha annunciato la conclusione del rapporto professionale con il tecnico del Milan Futuro Massimo Oddo.

Vi avevamo parlato più di un mese fa della decisione presa dall’allenatore di separarsi dal club.

Questo il comunicato del club:

“AC Milan comunica che, a partire dall’1 luglio 2026, si concluderà il rapporto professionale con Massimo Oddo alla guida di Milan Futuro.

La decisione, presa dall’allenatore che ha scelto di intraprendere nuovi progetti professionali, è stata accolta dal Club.

AC Milan desidera ringraziare Mister Oddo per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati nel corso della sua esperienza in rossonero, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro”.

Foto: sito Milan