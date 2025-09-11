Ufficiale: Ochoa riparte da Cipro. E’ il nuovo portiere dell’AEL

Nuova avventura per Ochoa che riparte da Cipro. Il portiere è un nuovo calciatore dell’AEL, c’è il comunicato del club: “L’AEL è lieta di annunciare l’accordo di massima con il portiere internazionale messicano Guillermo Ochoa, che sarà attivato a condizione che il calciatore superi con successo le visite mediche necessarie. Guillermo Ochoa, uno dei portieri più noti e affermati dell’era moderna, ha scritto la sua storia unica nel calcio mondiale. Con oltre due decenni di carriera ai massimi livelli, ha partecipato a cinque Coppe del Mondo FIFA con la nazionale messicana, dove ha lasciato un segno indelebile con le sue grandi prestazioni, guadagnandosi rispetto e riconoscimento per la sua qualità e costanza sotto i pali. Ci aspettiamo che l’esperienza, la personalità e la leadership di Ochoa rafforzino significativamente la rosa della nostra squadra, portando qualità e sicurezza sotto i pali, oltre a essere fonte di ispirazione per i nostri giocatori più giovani. L’AEL lo accoglie nella sua grande famiglia e gli augura ogni successo con la maglia blu e gialla”.

Foto: Instagram Ochoa