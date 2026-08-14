Ufficiale: Obrador nuovo giocatore del Sassuolo

14/08/2026 | 20:23:07

Obrador nuovo giocatore del Sassuolo, c’è il comunicato ufficiale:”L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dallo SL Benfica, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera.

Difensore esterno di nazionalità spagnola, nasce il 24 febbraio 2004 a Campos – piccolo comune delle Baleari sull’isola di Maiorca – dove inizia a crescere calcisticamente (CE Campos). Da qui, nel 2014 si trasferisce al RCD Mallorca, club con cui continua a mettersi in luce tra le fila del settore giovanile fino a guadagnarsi, nel 2020, l’esordio nella Liga spagnola a soli sedici anni.

Nell’estate 2020 si trasferisce al Real Madrid, inizialmente nel settore giovanile e poi al Castilla, squadra B dei Blancos con la quale totalizza 68 presenze e 6 assist in due stagioni. Nella stagione 2024-25 passa in prestito al Deportivo La Coruña, in Segunda División, dove chiude il campionato con 34 presenze e un assist, mentre nell’estate del 2025 si trasferisce al Benfica. Dopo i primi sei mesi in Portogallo, nel gennaio 2026 approda in Italia, al Torino: con i granata totalizza 17 presenze, un gol e 3 assist. Entrato nelle selezioni giovanili della nazionale spagnola sin dai 14 anni, vanta anche 5 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21 della Spagna.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Rafel!”

foto sito sassuolo