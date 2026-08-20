Ufficiale: Obiang è il nuovo direttore sportivo del Monza

20/08/2026 | 18:16:27

L’ex centrocampista di Sampdoria, West Ham, Sassuolo e Monza, Pedro Obiang, dopo il ritiro dal calcio giocato, è rimasto nella società brianzola e ne è diventato il direttore sportivo.

Il comunicato del Monza: “AC Monza comunica che Pedro Obiang è il nuovo Direttore Sportivo del Club.

La stagione 2025-26, in cui ha contribuito a riportare i biancorossi in Serie A con 36 presenze e 2 reti, è stata l’ultima da calciatore per Obiang, che dopo 16 anni di carriera ha deciso di intraprendere un nuovo ruolo, passando dal campo alla scrivania.

Una nuova affascinante sfida che il Club brianzolo gli ha proposto e che lui è pronto ad affrontare, con lo stesso carisma, la stessa professionalità e la stessa dedizione che hanno caratterizzato ogni tappa della sua carriera”.

Foto: Sito Monza