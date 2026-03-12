Ufficiale: Obert rinnova con il Cagliari fino al 2030

12/03/2026 | 17:54:13

Obert rinnova con il Cagliari, c’è il comunicato: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Adam Obert che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030. Classe 2002, nato a Bratislava da una famiglia di sportivi, Obert è arrivato in Italia a soli 16 anni nelle giovanili della Sampdoria. Da lì passaggio nel Settore giovanile del Cagliari, in una Terra che oggi è diventata la sua seconda casa. Fa il suo esordio nella Primavera rossoblù nell’agosto 2021, entrando però subito nell’orbita della prima squadra, dove debutterà a 19 anni, il 24 ottobre, in trasferta a Firenze. La stagione successiva dà il suo contributo al pronto ritorno della squadra nella massima serie: totalizza ben 33 presenze con 2 assist, in campo anche nei playoff, titolare nella decisiva e trionfale finale di Bari. Conferma le sue qualità in A: acquisisce sempre maggiore esperienza e sicurezza nei suoi mezzi, dopo un percorso nelle selezioni nazionali giovanili entra stabilmente a far parte della Nazionale maggiore della Slovacchia, con cui oggi già vanta 17 gare, compresa la partecipazione agli ultimi Europei. In rossoblù conquista due salvezze, sempre più da protagonista: il 19 gennaio 2025, all’Unipol Domus, nel 4-1 al Lecce, segna anche la sua prima rete tra i professionisti. Mancino, impiegato in vari ruoli – difensore centrale, laterale basso in una difesa a quattro e, all’occorrenza, anche da quinto di centrocampo – grazie alle sue abilità tecniche e alle capacità di corsa, Obert sa rendersi particolarmente utile anche in fase di impostazione e di spinta, abile nel far ripartire subito l’azione, creare la superiorità numerica, andare al cross. In questa stagione mister Pisacane gli ha dato ulteriore fiducia: sono sin qui 26 su 28 le gare disputate in campionato, impreziosite da tre assist. In totale 114 partite in rossoblù, un futuro da scrivere insieme. Complimenti, Adam!”

