Ufficiale: Obert rinnova col Cagliari fino al 2029

Il difensore del Cagliari Adam Obert, ha prolungato con i sardi fino al 2029, come si apprende dal sito ufficiale del club. Altro rinnovo per i rossoblu dopo quello di Zappa dei giorni scorsi. Questo il comunicato.

“Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Adam Obert che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2029. Nato a Bratislava, classe 2002, è arrivato in Italia ad appena 16 anni nelle giovanili della Sampdoria. Notato dal Cagliari, nell’estate 2021 continua la sua carriera nell’Isola. Viene inizialmente aggregato alla Primavera, con cui debutta il 21 agosto contro il Lecce: collezionerà in stagione 18 presenze e 1 gol, contribuendo al raggiungimento dei playoff ed arrivando ad un soffio dalla finale Scudetto. Nonostante la sua giovane età, entra subito anche nel giro della prima squadra: fa il suo esordio in Serie A il 24 ottobre, a 19 anni, in trasferta a Firenze. Tra campionato e Coppa Italia scenderà in campo 8 volte. La stagione 2022/23 diventa quella della consacrazione: gioca 35 partite e si ritaglia un ruolo da protagonista nell’immediata risalita della squadra nella massima serie. Conferma le sue qualità anche nel campionato successivo in A: totalizza 20 gare e dà il suo prezioso contributo nel raggiungimento della salvezza. Mancino educato, forza fisica e duttilità, impiegato sia da centrale di difesa che da laterale, ruolo in cui può sfruttare la sua facilità di corsa e cross, Obert ha compiuto un percorso di crescita costante. In questo campionato ha sinora collezionato 14 presenze: con un assist d’autore – recupero palla, cavalcata in solitaria a trasformare l’azione da difensiva in offensiva e passaggio in verticale per Piccoli – è stato tra gli artefici della vittoria esterna contro il Monza, lo scorso 5 gennaio. Due settimane più tardi, in Cagliari-Lecce 4-1, ha realizzato con un gran sinistro a giro sotto l’incrocio la sua prima rete tra i professionisti. Ha totalizzato 13 presenze con la selezione U21 della Slovacchia, facendo il suo esordio il 20 novembre 2022 con la Nazionale maggiore. Qui vanta già 11 gare, di cui 2 giocate nell’Europeo 2024 in Germania.

Il futuro è tuo, avanti insieme Adam!”.

Foto: Instagram Obert