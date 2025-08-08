Ufficiale: Nwaneri rinnova con l’Arsenal fino al 2029

08/08/2025 | 17:52:11

L’Arsenal ha annunciato il rinnovo di Nwaneri fino al 2029: “Ethan Nwaneri ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. Il nostro talentuoso centrocampista offensivo, con noi dall’età di otto anni, ha deciso di impegnarsi per il futuro del club dopo la sua straordinaria ascesa nella nostra Hale End Academy e in prima squadra. Ethan ha fatto la storia diventando il più giovane giocatore a esordire nella nostra prima squadra maschile, diventando allo stesso tempo il più giovane giocatore di massima serie nella storia del calcio inglese all’età di 15 anni e 181 giorni nel 2022. La scorsa stagione, il nazionale inglese Under 21 ha raggiunto nuovi traguardi. Firmare questo contratto significa tutto per me. Questa è la mia prima vera stagione con la prima squadra, sento di farne parte dentro e fuori dal campo. Sono entusiasta di ciò che posso dare e voglio contribuire a portare gioia, successi e trofei a questo club. È qui che mi sento davvero a casa”.

foto: sito Arsenal