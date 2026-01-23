Ufficiale: Nwaneri nuovo giocatore del Marsiglia

23/01/2026 | 16:20:47

Nwaneri nuovo giocatore del Marsiglia, c’è l’annuncio del club transalpino: “L’Olympique de Marseille è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito per la seconda metà della stagione 2025-2026 del giovane centrocampista offensivo dell’Arsenal, Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri si è rapidamente affermato come uno dei simboli della rinascita del calcio inglese. Nato il 21 marzo 2007 a Londra, il centrocampista offensivo, cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal, ha fatto il suo esordio sulla scena mondiale nel settembre 2022, diventando, a soli 15 anni e 181 giorni, il giocatore più giovane nella storia della Premier League. Un debutto breve ma altamente simbolico che ha immediatamente attirato l’attenzione di media e addetti ai lavori su questo talento proveniente dalle giovanili dell’Hale End.Arrivato all’Arsenal giovanissimo, Nwaneri ha rapidamente scalato le classifiche grazie a prestazioni impressionanti nelle giovanili. Giocando in diverse occasioni con giocatori più grandi della sua età, si è distinto per la sua maturità tecnica e tattica, misurandosi con avversari più grandi senza mai apparire surclassato. Il club londinese, consapevole del suo potenziale, ha guidato con attenzione il suo sviluppo, alternando competizioni giovanili, allenamenti con la prima squadra e le sue prime apparizioni nelle coppe nazionali. Sulla scena internazionale, Ethan Nwaneri è anche un giocatore chiave delle nazionali giovanili inglesi. Regolarmente decisivo con le nazionali Under 16 e Under 17, ora incarna, con l’Under 21, questa nuova generazione di giocatori inglesi, formati fin da giovanissimi a un calcio tecnico, offensivo e impegnativo. Ethan Nwaneri è prima di tutto un giocatore creativo. Centrocampista offensivo di professione, numero 10 capace di giocare anche sulle fasce, si distingue per il controllo di palla, la visione di gioco e la capacità di superare i difensori negli spazi stretti. Elegante mancino, ama creare occasioni, sfondare con la palla al piede e lanciarsi verso la porta. La sua precisione tecnica, unita a un’intelligenza di gioco rara per la sua età, gli permette sia di creare occasioni per gli altri che di essere decisivo. A soli 18 anni, e con un diciannovesimo compleanno previsto per il 21 marzo, Ethan Nwaneri è ancora in piena crescita. Sotto la guida di un allenatore come Roberto De Zerbi, il giovane inglese dovrebbe crescere, ampliando il suo ventaglio di competenze per essere all’altezza delle aspettative”.

foto sito marsiglia