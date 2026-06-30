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Ufficiale: nuova avventura per Estévez al Palermo

30/06/2026 | 12:40:59

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Dopo l’addio al Parma, Nahuel Estévez inizia un nuovo capitolo della sua carriera al Palermo. Ecco il comunicato del club rosanero, con cui viene annunciato il giocatore: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Nahuel Estévez. Il calciatore, svincolatosi dal Parma Calcio, si è legato al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. A Nahuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Foto: Sito Palermo