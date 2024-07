Il Novara ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sui propri canali, di aver raggiunto l’accordo con Thadee Alvaro Ngamba circa la risoluzione del suo contratto. Di seguito l’annuncio del club:

“La Società Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Alvaro Ngamba per la risoluzione consensuale del contratto.

Ad Alvaro un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”.

Foto: twitter Novara