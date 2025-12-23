Ufficiale: Novara, esonerato Zanchetta
23/12/2025 | 15:10:32
Il Novara ha comunicato l’esonero di mister Andrea Zanchetta, la decisione arriva dopo la sconfitta contro l’Ospitaletto.
Questo il comunicato del club:
“Novara Football Club comunica che Andrea Zanchetta non ricopre più il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra.
La Società desidera ringraziare mister Zanchetta per l’attività svolta con serietà e professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo del percorso professionale”.
Foto: X Novara