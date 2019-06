Ufficiale: Novara, è Zebi il nuovo responsabile dell’area tecnica

Moreno Zebi è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Novara. Lo rende noto lo stesso club attraverso il seguente comunicato ufficiale: “La Società Novara Calcio nell’ambito di un processo di riorganizzazione del settore tecnico comunica a giornalisti e tifosi che Moreno Zebi sarà il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica del Novara Calcio per la stagione 2019-2020. Contestualmente la Società ringrazia Mauro Borghetti per l’importante contributo dato come Direttore Sportivo della Prima Squadra nella stagione appena conclusa. Borghetti, nella prossima stagione, tornerà a ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile”.