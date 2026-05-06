Ufficiale: Novara, è addio con il tecnico Dossena a fine stagione

06/05/2026 | 17:12:05

“Novara Football Club comunica che il rapporto professionale con il tecnico della prima squadra Andrea Dossena si concluderà ufficialmente al termine della stagione corrente. Mister Dossena e il suo staff dirigeranno l’ultima seduta di allenamento nella mattinata di domani, giovedì 7 maggio, presso lo stadio Silvio Piola. Tale sessione segnerà la conclusione ufficiale delle attività della prima squadra, che sarà libera da ogni impegno agonistico fino al raduno per la preparazione estiva in vista della stagione 2026/27. La Società desidera ringraziare Andrea Dossena e il suo staff per il lavoro svolto con serietà e dedizione dal proprio arrivo a dicembre fino a oggi, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale”.

Foto: logo Novara