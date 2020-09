Il Novara ha comunicato ufficialmente la cessione, a titolo definitivo, di Diego Peralta alla Ternana. Questa la nota del club piemontese: “La Società Novara Calcio comunica di aver trovato l’accordo per il trasferimento, a titolo definitivo, di Diego Peralta, classe 1996, alla Società Ternana Calcio. Il Club augura all’attaccante un grosso in bocca al lupo per la nuova avventura”.

Foto: sito ufficiale Novara