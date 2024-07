Ufficiale: Novara, arriva Morosini dalla Carrarese

Il Novara ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sui propri canali, di aver raggiunto l’accordo circa l’ingaggio di Leonardo Morosini dalla Carrarese. Di seguito il comunicato del club:

“Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Morosini. Il calciatore firma un contratto fino al 30 giugno 2026. Giocatore che spazia sul fronte offensivo, da trequartista o seconda punta. Vent’enne vince il premio come miglior giovane della Serie B grazie alle sue 8 reti in stagione con la maglia del Brescia. Con le rondinelle ottiene la promozione in Serie A, trionfando in campionato nella stagione 2018/19. In carriera vanta 7 presenze nella massima serie e 155 in cadetteria. Nella passata stagione vince i playoff di Serie C con la maglia della Carrarese”.

Foto: Instagram Novara