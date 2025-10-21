Ufficiale: Nottingham Forest, il nuovo allenatore è Dyche

21/10/2025 | 11:10:12

Il Nottingham Forest ha ufficialmente annunciato il nuovo allenatore. Si tratta di Sean Dyche. Ex giocatore del settore giovanile del Forest, Dyche ha firmato un contratto valido fino all’estate del 2027 e debutterà giovedì sera nella sfida di Europa League contro il Porto. Il tecnico sarà affiancato dal suo staff di fiducia, composto da Ian Woan e Steve Stone, entrambi ex Reds che negli anni ’90 collezionarono oltre 400 presenze complessive. Dyche è un allenatore rispettato e con grande esperienza in Premier League, noto per la combinazione di carattere, acume tattico e risultati concreti. Nella sua carriera ha guidato oltre 330 partite in massima serie, costruendo squadre solide, organizzate difensivamente, resilienti e pericolose sui calci piazzati, caratteristiche che si sposano perfettamente con il profilo dell’attuale rosa e l’identità calcistica del club. Da ex talento del vivaio, Dyche conosce a fondo i valori e l’orgoglio del Nottingham Forest e dei suoi tifosi. Le sue qualità di leadership, gestione dello spogliatoio e visione tattica rappresentano una grande opportunità per riportare il club su livelli competitivi sia in campionato sia in Europa.

Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos. The former Forest youth player joins the… pic.twitter.com/ZjUZdG4E6j — Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2025

Foto: X Nottingham Forest