Ufficiale: Nottingham Forest, esonerato Postecoglou
18/10/2025 | 16:16:52
A seguito della sconfitta per 3-0 contro il Chelsea, il Nottingham Forest ha annunciato a pochi minuti dal termine della partita l’esonero del tecnico Ange Postecoglou.
Questo il comunicato del club:
“Il Nottingham Forest Football Club può confermare che, dopo una serie di risultati e prestazioni deludenti, Ange Postecoglou è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore con effetto immediato.
Al momento il Club non rilascerà ulteriori commenti”.
Foto: X Tottenham