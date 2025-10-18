Ufficiale: Nottingham Forest, esonerato Postecoglou

18/10/2025 | 16:16:52

A seguito della sconfitta per 3-0 contro il Chelsea, il Nottingham Forest ha annunciato a pochi minuti dal termine della partita l’esonero del tecnico Ange Postecoglou.

Questo il comunicato del club:

“Il Nottingham Forest Football Club può confermare che, dopo una serie di risultati e prestazioni deludenti, Ange Postecoglou è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore con effetto immediato.

Al momento il Club non rilascerà ulteriori commenti”.

Foto: X Tottenham