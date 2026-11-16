Ufficiale: Norimberga, Chatzialexiou lascia il club, il dirigente è pronto a trasferirsi all’Eintracht Francoforte

16/11/2026 | 18:08:16

Joti Chatzialexiou saluta ufficialmente il Norimberga dopo circa due anni e mezzo. Il dirigente tedesco è stato sollevato dall’incarico di responsabile dell’area sportiva e non prenderà parte alla prossima assemblea dei soci. Il suo futuro, secondo le indiscrezioni, sarà all’Eintracht Francoforte, dove dovrebbe proseguire la propria carriera. Al suo posto, a Norimberga, è già operativo Dieter Frey, come afferma il comunicato del club: “Per ragioni formali, Chatzialexiou è stato sollevato dall’incarico di membro del consiglio direttivo responsabile dell’area sportiva dal consiglio di sorveglianza. Di conseguenza, il dirigente originario di Francoforte non prenderà parte all’assemblea dei soci prevista per martedì 17 novembre. In tale sede interverrà il nuovo responsabile dell’area sportiva, Dieter Frey, che già da circa due settimane detiene la responsabilità sportiva complessiva presso l’FCN. Peter Meier, presidente del consiglio di sorveglianza dell’1. FC Nürnberg, ha dichiarato: “Siamo lieti che la transizione sia stata definita e che tutte le modalità siano state chiarite. Desideriamo cogliere l’occasione per ringraziare ancora una volta Joti Chatzialexiou per il periodo trascorso nel club. Nei circa due anni e mezzo di permanenza, ha avviato numerosi progetti positivi e ha lasciato un segno indelebile anche dal punto di vista umano. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro, sia a livello personale che professionale”. Joti Chatzialexiou ha affermato: “Nel congedarmi, desidero esprimere un sentito ringraziamento al consiglio di sorveglianza, ai miei colleghi del consiglio direttivo, a tutto il personale, ai soci, ai tifosi e a chiunque porti il ​​club nel cuore. Ho vissuto esperienze significative e ho avuto modo di conoscere persone straordinarie. Il periodo trascorso a Norimberga rimarrà sempre qualcosa di molto speciale per me, così come questo club resterà una realtà davvero unica”.

foto: x Norimberga